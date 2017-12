Natale non è sentimento o un’emozione. Natale è la memoria della venuta di Dio in mezzo a noi, nella nostra storia che è fatta di tanta bellezza, di tante attese ma anche di contraddizioni e di incoerenze. Natale è la consapevolezza di stare dentro la storia, di considerarla nostra, di immergerci nella vita di oggi, per portare la forza di rinnovamento di una carità redentrice.

Umanità e universalità sono i valori che segnano il compimento di Cristo fattosi carne per noi. Ritrovare la relazione con l’altro, riconosciuto fratello e sorella, ci potrebbe aiutare a "scendere dagli scanni, dai piedistalli, dalle cattedre…" e andare incontro a ogni uomo: superare la cultura dell’eliminazione, dell’esclusione, del residuo e del momentaneo e far dominare la legge dell’amore.

Buon Natale!