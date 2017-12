Federico Maurizio D’Andrea nuovo presidente impresa Sangalli

Monza - Il Dottor Federico Maurizio d’Andrea è stato nominato dall’assemblea dei soci Presidente dell'Impresa Sangalli.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Impresa, che si insedierà il primo gennaio 2018, sarà compost dal dott. Federico Maurizio d’Andrea, Presidente del CdA, e dai Consiglieri, Dottor Sergio Biffi e Dottor Elio Gallarati.

Dopo l’imponente processo teso ad allineare l’Impresa alle best practice di mercato e alle linee guida di Confindustria, attraverso l’adozione e il costante aggiornamento del Modello ex D.Lgs. n. 231/01, l’Impresa Sangalli punta ora ad accelerare il processo di self cleaning con l'obiettivo di investire in Ricerca & Sviluppo per impianti e servizi sempre più sostenibili, consolidarsi sul territorio, entrare nei mercati esteri, rappresentare un benchmark per le aziende operanti nel settore.

«Sono molto soddisfatto di iniziare questa nuova sfida, che vivo come una stimolante opportunità professionale. Sono consapevole delle difficoltà che, con professionalità e pazienza, sono state affrontate dal precedente CdA, al quale va il ringraziamento di tutto il personale dell'azienda”, ha dichiarato il neo Presidente, Federico Maurizio d’Andrea. “Ora però è il momento di lasciarsi alle spalle il passato, non mancando tuttavia di affrontare, qualora necessario, senza remore o tentennamenti, tutti i problemi che dovessero ancora, per quanto inopinatamente, presentarsi. Il desiderio del nuovo CdA è quello di lavorare unicamente per la crescita, anche internazionale, della società, nel rigoroso rispetto delle regole e nella consapevolezza dell'eccellenza che la Sangalli è capace di esprimere attraverso il suo lavoro e i suoi lavoratori».

Breve Bio Federico Maurizio d’Andrea

Cinquantotto anni, due lauree in Economia e Commercio e in Giurisprudenza, D’Andrea ha ricoperto importanti ruoli manageriali, sia nel settore pubblico sia nel privato, in particolare nella gestione e direzione di differenti realtà funzionali complesse per oltre trent’anni. Ha anche ha ricoperto ruoli di vertice nella Guardia di Finanza, fino a diventare prima Colonnello della Guardia di Finanza presso il Comando del Gruppo di Monza e poi Capo di Stato Maggiore del Comando Regionale Lombardia e Comandante Provinciale di Bergamo. E’ inoltre Presidente di Pedemontana, Componente della Commissione per la Trasparenza e Legalità del Comune di Milano e Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Metropolitane Milanesi e Banco BPM.