Natale 2017, gli auguri del neo Prefetto Maria Antonietta Cerniglia

Si trasmette di seguito il messaggio augurale ai cittadini della Provincia di Barletta Andria Trani del Prefetto Maria Antonietta Cerniglia.

«Cari concittadini,

è trascorso un mese dal mio insediamento in questa Prefettura.

Un tempo breve, ma utile per un primo approccio con il territorio e con i suoi principali esponenti, acquisendo familiarità ed apprezzando le potenzialità e la qualità di questa terra e della sua gente.

Pur nel breve lasso di tempo a disposizione è stato possibile lavorare in primo luogo per approfondire la situazione della sicurezza pubblica nei nostri comuni, intensificando l’attenzione e le attività di controllo da parte delle Forze dell’Ordine e promuovendo, in occasione delle festività natalizie in corso, tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalle recenti direttive del Ministero dell’Interno.

Proprio in questi giorni, inoltre, in sede di Comitato Operativo per la Viabilità, abbiamo messo a punto tutte le iniziative utili per la gestione delle emergenze di viabilità, in considerazione non solo dell’incremento dei flussi di traffico per le festività ma anche di un eventuale peggioramento delle condizioni atmosferiche che possano mettere a repentaglio la circolazione stradale lungo le nostre arterie.

Tante, però, sono le sfide che ci attendono per il futuro. Conosciamo le criticità che interessano il nostro Paese, dalla delicata congiuntura economica al fenomeno migratorio, nonché le problematiche relative alla sicurezza che riguardano il nostro territorio.

É pertanto necessario che ciascuno di noi, esponenti delle istituzioni, amministratori locali, a tutti i livelli di governo, si impegni per il proprio ambito di responsabilità per il raggiungimento dell’obiettivo comune e prioritario che è la tutela della collettività. Un obiettivo che non può prescindere dal rispetto del prossimo e dalla capacità di dialogo, di ascolto e di mediazione, per l’affermazione di una società improntata ai nobili valori di solidarietà affinché sia garantita la qualità del vivere civile.

A Voi tutti ed alle Vostre famiglie giunga questo messaggio ed il mio più sincero augurio di serene festività, con i migliori auspici per il nuovo anno».