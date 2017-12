Domenica 24 dicembre 2017, a partire dalle ore 13.00, sul sagrato della parrocchia “B.V. Immacolata” di Andria, il Centro giovanile Oratorio Salesiano organizza la “Pettolata di don Bosco”.

Al costo simbolico di 1,50 sarà possibile acquistare un cartoccio di pettole appena fritte.

Un gesto semplice e tradizionale insaporito da un pizzico di solidarietà.

Infatti, il ricavato verrà devoluto all’associazione salesiana “Piccoli Passi Grandi Sogni Onlus” che, sull’esempio di don Bosco, concentra la sua azione educativa a favore dei minori disagiati che sono segnati dall’abbandono, dalla violenza e, spesso, sono coinvolti in attività al limite della legalità.

«Attualmente, i Salesiani accolgono nelle Comunità Famiglia “Il Sogno” di Napoli, “16 Agosto” di Bari, “Casa Pinardi” di Caserta, “Domenico Savio” di Corigliano d’Otranto e “Mamma Matilde” di Torre Annunziata, circa quarantacinque minori.

Lo scorso luglio sono state inaugurate a Torre Annunziata e a Cisternino due nuove comunità per minori che ospiteranno ognuna dieci ragazzi, di età compresa tra gli otto e i diciotto anni.

Acquistando un cartoccio di pettole, aiuteremo i Salesiani ad “arredare la speranza”, donando a questi giovani il mobilio per la loro cameretta.

Pertanto, il giorno della vigilia di Natale, vi aspettiamo su via Regina Margherita per scambiarci gli auguri e per regalare a giovani meno fortunati un pizzico di gustosa felicità».