La gioia dell’incontro con l’altro è stata la melodia della musica che ha allietato la tradizionale festa degli auguri del Circolo della Sanità di Andria, tenutasi sabato 16 dicembre scorso. Ritrovare, accogliere, condividere, i verbi chiave di questo evento.

«Ritrovare – scrivono la presidente, dott.ssa Dora Capogna, e il consiglio del circolo della sanità di Andria - perché i soci che hanno contribuito alla realizzazione di tutte le tappe precedenti di questo circolo proseguono con la loro esperienza, un percorso di crescita professionale ed umana con gli altri compagni di viaggio

Accogliere perché la festa degli auguri si connota anche come un momento ufficiale per esprimere un caloroso” benvenuto” ai nuovi iscritti che quest’anno sono stati più numerosi del solito… Questo ci incoraggia nell’impegno preso creando una squadra intraprendente..

Condividere perché alla festa hanno partecipato anche degli ospiti “speciali” ..certo non fisicamente in quel momento ma preparando da alcuni mesi il regalo donato ai soci al termine dell’evento. Sono stati bravi. Hanno mosso le corde delle nostre emozioni … grazie agli ospiti ed agli operatori delle strutture riabilitative psichiatriche della Cooperativa Questa Città per questo dono finale.

Ci organizzeremmo per la prossima festa..magari a Carnevale... .in modo da continuare a sorridere ancora insieme.

Buon Natale a tutti»