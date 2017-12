Giovedì 21 dicembre in una sala gremita di gente che faceva presagire l’arrivo di un ospite graditissimo, che per la primissima volta faceva tappa nell’associazione per il rituale scambio degli auguri, la FNP ed l’ANTEAS di Andria hanno aperto le festività Natalizie con la presenza di Sua Ecc. Luigi Mansi, Vescovo della Diocesi di Andria.

I presenti sono stati rapiti dalle parole di Sua Eccellenza, che ha sottolineato più volte l’importanza di non mettere sempre in primo piano, sulla scala dei valori, il nostro" IO", ma di sforzarsi a mettere al centro del nostro cammino di vita la parola "NOI", mediante la condivisione.

Concetto ripreso in pieno anche da Simone Bottalico, Vice Presidente Anteas Provinciale e ribadito da Domenico Mimmo Liatonio, Segretario Generale Cisl-FNP.

Dopo una breve introduzione della presidente Anteas di Andria, Tina Monterisi ed un saluto del Coordinatore RLS di Andria Riccardo Lotito, la serata è stata allietata da Angela Tursi con un mix di canzoni natalizie.

L’ iniziativa della FNP e ANTES ha trovato largo gradimento da parte dei soci e di tutti coloro che vi hanno preso parte.

A conclusione della serata, una cena con alcuni soci per i consueti auguri natalizi.

Aria di festa nella FNP-CISL e Anteas di Andria.