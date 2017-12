Si illumina la "Notte di luce" del grandioso presepe vivente alla Madonna dei Miracoli

«Notte di luce» oggi alla Madonna Dei Miracoli: sarà inaugurato infatti il suggestivo presepe vivente, giunto ormai alla sua 9^ edizione. L'evento, entrato a far parte della rete dei Presepi Viventi di Puglia che riconosce e premia le bellezze del territorio in prossimità della Basilica della Madonna dei Miracoli, vede protagonisti ogni anno tanti "attori", scelti dopo accurate selezioni, e annovera centinaia di visitatori.

Le altre date in cui si svolgerà l'evento saranno il 30 dicembre, e il 6 e 7 gennaio dalle ore 17 alle 20.30.

«Ancora una volta la storia sarà raccontata in un viaggio itinerante - ha spiegato in conferenza stampa Giuseppe Confalone, Presidente dell'Associazione Basilica Madonna dei Miracoli -. Protagonista la spettacolarità della nostra zona rupestre con le sue cavità e grotte naturali. La storia si svilupperà in sei scene. Tema centrale sarà "Betlemme al centro dell'Universo", prendendo spunto dalla lettera pastorale della diocesi di Andria». In concomitanza con "Notte di Luce" si terrà anche la 25^ edizione della "Lettera a Gesù Bambino" che coinvolge le scuole andriesi e che vedrà premiati i migliori elaborati il giorno dell'Epifania.