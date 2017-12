Parcometri, per il 2017 introitati più di 271mila euro

Circa 71mila euro più di quanto previsto: la cifra esatta ammonta a €271.990,19. Stiamo parlando degli introiti per il 2017 per l'utilizzo dei parcometri, così come da delibera n. 3060 del 22 dicembre.

Nel documento si ricorda che alla Publiparking srl era stata aggiudicata «la Concessione per la messa a disposizione, l'installazione, la manutenzione e la gestione del servizio dei parcheggi a pagamento mediante parcometri ausiliari del traffico e servizio di postalizzazione, che si è impegnato ad effettuare l'installazione e l'attivazione dei parcometri entro 42 giorni dalla data di stipula del contratto e a corrispondere alla S.A. il 30,26% delle somme incassate, fermo restando che sarà corrisposto annualmente un importo minimo non inferiore a € 200.000,00» e che «per il corrente esercizio 2017 sono stati introitati complessivamente € 271.990,19, salvo conguaglio ove e quanto dovuto».

Evidentemente lo "spostamento" di una parte delle strisce blu dalla periferia al centro città ha avuto esiti positivi per le casse comunali. Rimangono tuttavia ancora inascoltate le richieste di residenti e commercianti di tariffe agevolate per evitare i "salassi" mensili.