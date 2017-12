Ass. Oltre il muro: «Un ringraziamento sarcastico al Sindaco Giorgino, promesse mai mantenute»

Una lettera-denuncia con un "ringraziamento" indirizzato all'Amministrazione comunale, rea, nelle parole del presidente dell'associazione Oltre il muro, Giuseppe Pistillo, di non aver tenuto fede alle promesse di supporto e in particolare di assegnazione di una sede per svolgere attività a favore dei disabili.

«In veste di presidente dell’Associazione “Oltre Il Muro” - scrive Pistillo -, vorrei ringraziare apertamente il sindaco della città di Andria Avv. Nicola Giorgino, l'assessore Dott. Grumo ed i dirigenti Dott. Pagano e Dott. Piscitelli per il supporto fornito alla mia associazione.



Nei fatti, pur avendo promesso più volte impegno e dedizione per la nostra causa, non hanno ancora assegnato una sede alla nostra associazione. Questo fa male. Non a me in particolare, ma a chi crede e supporta il nostro progetto incentrato sui diversamente abili.



“Oltre il Muro” regala momenti di spensieratezza e un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno: una serata in compagnia o una carrozzella che permette l’ingresso in acqua ad un diversamente abile sono solo alcuni esempi degli obiettivi per i quali lottiamo.



Incentiviamo, così, il vivere appieno la vita con momenti di svago e di partecipazione sociale. L’immobilismo, infatti, non ha mai rotto alcun muro né tantomeno scavalcato e dispiace che i primi a restar fermi di fronte a tutto questo siano proprio gli enti che dovrebbero avvallare tutto questo; dopo averlo promesso apertamente».