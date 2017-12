Orelle e Claudio Suriano in scena al Circolo dei Lettori

La biscegliese Elisabetta Pasquale, in arte Orelle, suona il contrabbasso e canta. Claudio Suriano suona la chitarra. Insieme hanno dato vita a un duo di musica jazz che si esibirà venerdì 29 dicembre ad Andria, alle 21:00, al Circolo dei Lettori.

Un mondo di parole e musica di rara leggerezza e concretezza assieme quello in cui si muovono i due musicisti, un viaggio fra le più celebri composizioni jazz – non senza qualche divagazione - presentate con arrangiamenti assolutamente nuovi. E del resto considerata l’originale formazione non potrebbe essere diversamente.

Nonostante la giovane età Elisabetta Pasquale presenta una carriere fitta di esperienze alle sue spalle. Ha suonato e aperto concerti per grandi personaggi della musica come Gregory Porter, Gino Paoli, Brunori Sas, Calcutta, Nada Malanima, Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Niagara, Niccolò Carnesi, Riccardo Sinigallia e molti altri. Una pagina intera per lei su Musica Jazz di Luglio 2017, una rivista dedicata ai big mondiali del Jazz e ai grandi emergenti.

Claudio Suriano invece, fondatore del suo Trio con cui propone composizioni proprie, ha prestato la sua professionalità musicale per numerosi eventi e artisti di fama internazionale come Tony Remy e Sarah Jane Morris. Come membro della Saint Louis Big Band di Roma ha suonato con Maurizio Giammarco, Kurt Elling, Vince Mendoza e Richard De Rosa.

Una serata di musica, dunque, di rara bellezza ed eleganza. Una proposta musicale nuova da non perdere, che promette di stupire per qualità ed originalità. Appuntamento in via F. D’excelsis, 22 ad Andria.