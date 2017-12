Il plauso del WWF alla nomina del dott. Fuzio a Procuratore Generale di Cassazione

«La nomina del dott. Riccardo Fuzio a Procuratore Generale della Suprema Corte di Cassazione è stata salutata con grande piacere da quei soci WWF un po’ avanti negli anni. Ci siamo ricordati - commenta Nicola Montepulciano - di quando lo invitammo nel 1991, allora Magistrato dell’Ufficio Studi del Consiglio Superiore della Magistratura, a tenere un incontro in occasione della pubblicazione del libro da lui scritto “I Beni Paesistici- manuale di tutela del Paesaggio”.

Fu un incontro, tenuto nella Sala Dante dell’Edificio Oberdan, che vide la partecipazione di moltissimi ascoltatori, tanto che non vi erano più posti a sedere, altri rimasero in piedi per tutta la durata dell’incontro e altri, ancora, nel corridoio. Un libro, il primo del genere, che tocca tutti gli aspetti relativi al Paesaggio e scritto con estrema chiarezza. Non manca nemmeno di parlare della importantissima funzione delle Zone Umide “spazio di sopravvivenza per la fauna migratoria” e costituenti “una grande risorsa economica, culturale e scientifica. L’elenco in Italia – prosegue- è molto parziale giacchè il vincolo introdotto dalla Galasso si riferisce solo alle zone umide dichiarate di importanza internazionale (Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971); peraltro molte Regioni hanno provveduto a tutelare tutte le zone umide a prescindere dal loro inserimento nell’elenco”. In effetti, ancora oggi in Italia non sono protette il 6% delle zone umide.

Il WWF Internazionale ha lanciato per il 2018 “La Giornata Mondiale per le Zone Umide". Si vuole così salvare anche la più microscopica zona umida. Come si vede è un tema, fra i tanti, di enorme attualità che il libro tratta (libro che molti ingegneri ed architetti, sindaci ed ex sindaci farebbero bene a leggere).

Al dott. Riccardo Fuzio - conclude la nota a firma di Nicola Montepulciano e soci WWF - i nostri migliori auguri per la sua attività ma anche un sentito grazie».