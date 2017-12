Docenti universitari giapponesi in visita presso il Consorzio della Burrata di Andria

Mercoledì 3 gennaio 2018 alle ore 11.30 il Consorzio della Burrata di Andria, presso la nuova sede in Contrada Barba d’Angelo n. 55, riceverà la visita di due docenti universitari giapponesi, la prof.ssa Junko Kimura dell’Università Hosei di Tokio esperta dei sistemi di certificazione DOP/ IGP europei e consulente del Ministero delle politiche agricole Giapponesi, insieme ad un tecnico dell’Università Obihiro in Okkaido, per una intervista / colloquio sulla filiera della Burrata di Andria e sulle attività del Consorzio.

Un'opportunità ulteriore di promuovere il prodotto andriese nel mondo e una valida occasione per fare il punto sulle attività del consorzio.