Servizio Civile in Agricoltura Sociale presso la Caritas di Andria per 4 volontari

Il 21 dicembre 2017 il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha emanato un Bando nazionale volontari per la selezione di 489 giovani da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nell'ambito delle finalità istituzionali individuate dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Caritas Italiana vede finanziati 4 progetti in Italia, per un totale di 19 posti. La scadenza per le domande da parte dei giovani sono le ore 14.00 del 5 febbraio 2018.

Tra questi uno si svolgerà nella Caritas Diocesana di Andria con il progetto dal titolo “La terra mi tiene - Andria” per n. 4 volontari.

Il progetto sarà realizzato presso le sedi di:

Cooperativa Filomondo (per n. 2 volontari) – via Bologna, 115 – Andria (BT)

Coop. sociale “Sant’Agostino” (per n. 2 volontari) – via Orsini, 136 – Andria (BT)

L’ area tematica riguarda il Settore della Educazione e promozione culturale, in particolar modo l’Area di intervento prevista è l’educazione al cibo (Codice: E4)

I requisiti minimi richiesti per la partecipazione al bando di selezione (così come previsto dalla legge 6 marzo 2001, n. 64) sono:

Il progetto e i moduli possono essere scaricati dal portale della Diocesi http://www.diocesiandria.org/site/index.php?option=com_k2&view=item&id=537:servizio-civile-in-agricoltura-sociale-presso-la-caritas-di-andria&lang=it

La presentazione delle domande dovrà avvenire entro il termine indicato e con la modulistica specifica compilata in ogni sua parte, esclusivamente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

CARITAS DIOCESANA DI ANDRIA, Via Bottego, 36 - cap 76123 Andria (BT).

I candidati idonei saranno ammessi a un colloquio conoscitivo e sarà richiesta loro la disponibilità di espletare un eventuale tirocinio preliminare presso le sedi di attuazione del progetto. Le date del colloquio saranno comunicate agli interessati.

I colloqui si terranno presso l’Opera Diocesana “Giovanni Paolo II” in Via Bottego, 36 - Andria.

Per i volontari che saranno selezionati verrà applicato il trattamento economico e giuridico previsto dalle normative vigenti per il Servizio Civile Volontario Nazionale.

É possibile chiedere informazioni anche al numero 3284517674 o alla mail andriacaritas@libero.it .