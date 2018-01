Cresce il consumo di Burrata di Andria in Giappone

La prof.ssa Junko Kimura della Università di Hosei di Tokio, esperta nel sistema a certificazione Dop/Igp europeo, ha incontrato ieri i referenti del Consorzio della Burrata di Andria IGP. La stessa ha già avuto modo di visitare moltissimi consorzi che rappresentano i prodotti d'eccellenza italiani (Es. Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Prosciutto di Parma e San Daniele, Olive Bella della Daunia ecc.) e collabora come consulente al Ministero delle Politiche Agricole Giapponese a Tokyo. Con lei in visita ad Andria anche un tecnico dell’Università Obihiro in Okkaido, entrambi interessati alla filiera produttiva della Burrata di Andria IGP ed alle attività del Consorzio.

La storia del prodotto e le caratteristiche distintive della IGP, rispetto alle produzioni di burrata non a marchio d’origine; il sistema di rintracciabilità del prodotto; la qualità del latte impegato che come da disciplinare ha dei parametri qualitativamente superiori rispetto alle produzione non a marchio d’origine, tutti questi sono stati i punti di discussione dell'incontro, proseguito poi con informazioni circa le attività del Consorzio con particolare riguardo alle attività di Tutela, Promozione e Valorizzazione che costituiscono il cardine della Mission del Consorzio.

«Aspetti quali i rapporti con gli enti pubblici e la possibilità di accesso ai fondi messi a disposizione per finanziarne l’attività promozionale, così come la partecipazione a progetti di ricerca per valorizzare il prodotto, oltre alla partecipazione ad eventi e ferie a carattere nazione ed internazionale, sono stati l’oggetto dell’intervista della prof.ssa Kimura, interessata a studiare le modalità di funzionamento del nostro sistema di marchi d’origine in quanto lo stesso sistema è in via di implementazione in Giappone ed in fase di integrazione con il sistema europeo , attraverso la ratifica di accordi internazionali, che nel tempo significherà poter usufruire della tutela del marchio Burrata di Andria IGP, e di tutte gli altri marchi DOP/IGP, anche in paesi al di fuori dei confine della Unione Europea, processo che auspichiamo avvenga in tempi brevi». Commenta il coordinatore del consorzio, dott. Francesco Mennea.

Altro aspetto, oggetto di domanda al Coordinatore, è stata la finalità dell’Attività del Consorzio che attraverso la Tutela, la Promozione e la Valorizzazione del prodotto punta alla globalizzazione dei consumi di Burrata di Andria IGP e di conseguenza all’aumento dei volumi di produzione, auspicando il coinvolgimento in tale risultato di tutti i caseifici che vogliano aderire al piano dei controlli previsti dal disciplinare e che vogliano entrare a far parte del Consorzio della Burrata di andria IGP.

Dal colloquio è emerso, inoltre, che il consumo di Burrata di Andria in Giappone e in crescita e che il prodotto è oramai conosciuto e diffuso, motivo del loro interesse e della loro visita presso il Consorzio.

L’interesse mostrato anche da rappresentanti di Istituzioni e paesi così lontani rappresentano un ulteriore stimolo all’attività del Consorzio della Burrata di Andria IGP a proseguire il lavoro avviato in questi mesi, nella piena coscienza di percorrere la strada giusta verso gli obiettivi che sono stai prefissati fin dalla sua istituzione e ribaditi durante tale colloquio.