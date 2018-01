7 Passi per una start-up, dall'idea al progetto

La diocesi di Andria attraverso il Progetto Policoro propone un corso di formazione e orientamento all’autoimprenditorialità. L’obiettivo è quello di sostenere ed incentivare l’autoimprenditorialità giovanile, guidando gli aspiranti imprenditori a concretizzare la propria idea d’impresa mediante l’acquisizione di conoscenze necessarie per lo start-up.

Il corso è gratuito ed è rivolto a tutti i giovani, dai 18 ai 35 anni e consiste in 4 incontri e 3 laboratori (dalle ore 17.00 alle ore 20.00) che si terranno presso l’Opera diocesana “Giovanni Paolo II”, sito ad Andria in via Bottègo, 36.

Di seguito, il programma nel dettaglio:

17 gennaio - Il lavoro che vogliamo: libero, creativo, partecipativo e solidale

(don Peppino Balice e U.C.I.D.)

23-24-30 gennaio 2018 - Dallo sviluppo dell’idea d’impresa allo start-up

(dott.ssa Rossana Giorgio - Commercialista)

31 gennaio 2018 - Marketing e comunicazione aziendale nell’era digitale

(Studio Refresh – Agenzia di marketing e comunicazione)

6 febbraio 2018 - Finanziamenti e agevolazioni per l’imprenditoria giovanile

(dott. Nicola Pugliese – Commercialista)

7 febbraio 2018 - L’esperienza del Microcredito nella Chiesa: Progetto Barnaba e Prestito della Speranza (don Mimmo Francavilla – Direttore Caritas)

Le iscrizioni potranno essere effettuate inviando un’ email all’indirizzo di posta: diocesi.andria@progettopolicoro.it indicando: nome e cognome, data di nascita, recapito telefonico, titolo di studio e (facoltativa) breve presentazione dell'idea imprenditoriale.

In seguito al corso, i migliori progetti d'impresa sviluppati potranno essere accompagnati dagli Animatori di Comunità del Progetto Policoro e finanziati tramite il microcredito della Caritas diocesana “Progetto Barnaba – dare credito alla speranza” o dal “Prestito della Speranza”.