Laboratorio Urbano, al via un corso di progettazione fondi UE

A partire dal 12 gennaio, presso il Laboratorio Urbano Officina San Domenico, si svolgerà il corso di progettazione europea per istituzioni pubbliche e private intitolato “Impariamo a progettare!”, teso a fornire i fondamenti teorici e pratici per una giusta progettazione.I formatori saranno Francesco Romano, laureato in Scienze politiche e delle relazioni internazionali presso l’Università di Napoli, esperto nel campo della progettazione europea grazie ad un’esperienza pluriennale nel settore in diversi paesi del mondo, e Davide Di Muri, laureato in Giurisprudenza presso l’Università del Salento che , da anni, lavora nel campo della progettazione per le istituzioni sia pubbliche che private.

Il corso si strutturerà in 4 moduli e ciascuno di essi avrà una durata di 3 ore. I partecipanti avranno la possibilità di scegliere su quale tipo di bando vorranno lavorare nel laboratorio pratico.

Il corso analizzerà le varie fasi progettuali e si arriverà, poi, ad una concreta elaborazione di un progetto, fornendo ai partecipanti una competenza nel settore della progettazione europea ed istituzionale.

Gli incontri si terranno nei giorni 12-13-19-20 gennaio 2018, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00, presso il Laboratorio Urbano Officina San Domenico, situato in via Sant’Angelo dei Meli 36 – Andria BT.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile chiamare, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 21.00, al numero 0883 822816, visitare la pagina Facebook “Officina San Domenico” o il sito internet www.officinasandomenico.it, o scrivere all’indirizzo mail officinasandomenico@socialservice.it.