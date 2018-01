Refezione scolastica, Paola Albo: «Abbiamo raggiunto l'accordo con la ditta Pastore»

L'assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Andria, Paola Albo, assicura: «Il servizio mensa sarà regolarmente svolto alla ripresa delle attività scolastiche lunedì 8 Gennaio 2018. Niente sospensione. Abbiamo raggiunto l'accordo con la ditta Pastore che eroga il servizio e potremo garantire il servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie e per l’asilo nido comunale».

Ieri, come ricorderete, la preoccupazione dei dipendenti della ditta Pastore che venivano avvisati, tramite una lettera intestata, della sospensione del servizio a causa del mancato pagamento dello stesso da parte del Comune di Andria.

Malgrado diversi solleciti della ditta all'ente comunale, quest'ultimo aveva saldato solo la mensilità Gennaio 2017. Per tale motivo la ditta aveva deciso di sospendere il servizio e tale decisione aveva messo in allarme genitori e lo stesso Comune di Andria che, tramite la Albo, oggi, fa sapere che non appena gli uffici comunali della Ragioneria riprenderanno le normali attività (10 Gennaio 2018 ndr) sarà effettuato il pagamento delle fatture pregresse alla ditta Pastore. Resta in piedi, comunque, la questione della nomina del dirigente del settore finanziario che, auspichiamo, non faccia dilatare ulteriormente i tempi d'attesa.

Una situazione che pone nuovamente la lente di ingrandimento sul tanto "chiacchierato" servizio di refezione scolastica. Dal canto suo, la ditta Pastore, da noi contattata, preferisce non rilasciare dichiarazioni. Evidentemente perché spera che il 10 Gennaio 2018, realmente, si concretizzi la messa in pagamento delle fatture presentate al Comune di Andria per il servizio offerto e che si possa mettere la parola fine a questo triste capitolo.