Da domani cambio sede per lo Scap, sarà vicino al pronto soccorso e avrà idonea sala d'attesa

Un'ottima notizia per i genitori andriesi, in particolare in questo periodo dell'anno in cui il picco dell'influenza e i piccoli malanni di stagione sono all'ordine del giorno. Da domani, infatti, la sede scap (la guardia medica pediatrica) di Andria presso il presidio ospedaliero Bonomo cambia sede e si sposterà vicino al pronto soccorso, e avrà inoltre una sala d'aspetto, attrezzata per offrire confort a grandi e piccini nell'attesa di una visita.

Più volte, infatti, c'erano state lamentele sulle attese passate seduti per le scale o in luoghi esposti a correnti d'aria e freddo.

La Direzione del Bonomo, sensibile alle richieste, ha previsto di destinare una stanza apposita al servizio, con 15 sedute invece delle 3 fino a oggi. In particolare, l'ambulatorio Scap si svolgerà in contiguità al pronto soccorso, seppur con ingressi e stanze indipendenti.

Un piccolo tassello, che però contribuirà al benessere della comunità.