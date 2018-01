"Ultimatum" della Ditta Pastore: pagamento entro il 22 gennaio o sospensione della mensa

Non si placano le polemiche sulla questione che ha tenuto banco negli ultimi giorni: avevamo dato notizia pochi giorni fa, infatti, della lettera inviata dalla ditta Pastore srl, appaltatrice del servizio di mensa scolastica per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado per il Comune di Andria, ai suoi dipendenti, in cui si annunciava la sospensione del servizio e contemporaneamente delle prestazioni lavorative dei dipendenti a causa dei mancati pagamenti e delle mancate risposte da parte dell'Amministrazione. Si leggeva nello specifico che «a fronte di tale servizio regolarmente espletato, risulta ad oggi creditrice del Comune di Andria dell'importo corrispondente a circa un'intera annualità» e che nonostante le ripetute sollecitazioni, le lettere, le richieste di pagare almeno parte dell'importo per «tamponare l'importante scompenso economico determinatosi», ad oggi tutto risulta inevaso.

Ieri le rassicurazioni dell'Ass. Albo sul raggiungimento di un accordo con la ditta: l'Assessore aveva dichiarato che non appena gli uffici comunali della Ragioneria avranno ripreso le normali attività (10 gennaio 2018 ndr), sarà effettuato il pagamento delle fatture pregresse alla ditta Pastore.

Apprendiamo oggi di una nuova nota inviata dalla ditta all'Amministrazione nella giornata di ieri con una sorta di "ultimatum": si legge, infatti, che, preso atto dell'impegno del Comune a pagare la somma di oltre 182mila euro entro il prossimo 15 gennaio e a calendarizzare i successivi pagamenti del debito residuo con regolarità, la Ditta si riserva di sospendere il servizio mensa dal 22 gennaio qualora i pagamenti non arrivassero.