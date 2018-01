Torna domani la "Befana del povero" nella parrocchia di Santa Maria Vetere

La Caritas parrocchiale di Santa Maria Vetere organizza la tradizionale e solidale raccolta de "la Befana del Povero".

Su iniziativa dei Frati Minori, giunge alla sua XXXIII^ Edizione, e raccoglie per le case del quartiere offerte e generi alimentari a lunga conservazione che poi andranno distribuiti alle famiglie e ai bisognosi che si rivolgono alla Caritas Parrocchiale Francescana.

Senza questo aiuto alcune famiglie resterebbero senza nulla da mangiare, e non sono solo extracomunitari, la maggior parte dei casi sono famiglie che non hanno lavoro, o che hanno un reddito insufficiente a coprire le spese.

«Un piccolo gesto - scrive la comunità francescana - che, siamo certi, come sempre, avrà una generosa risposta di piena solidarietà verso chi ha ancora meno, nella speranza che condividendo il bisogno del cibo ognuno possa imparare l’unico atteggiamento veramente concreto nei confronti degli altri: l’attenzione e l’amore. I beni richiesti sono generi alimentari a lunga conservazione (pasta, latte, olio, pelati, tonno, carne, mais, legumi, riso, caffè, zucchero, biscotti...), prodotti per l’igiene e materiale scolastico.

Inoltre, nel rinnovare il progetto “Famiglia Amica” del Natale scorso, invitiamo a sostenere i “poveri della porta accanto”. Come? “Adottando una famiglia”, attraverso offerte in denaro, donando attenzione a chi vive condizioni di disagio e isolamento, sostenendo, in modo anonimo, un nucleo familiare in difficoltà, creando rapporti di amicizia e di aiuto reciproco».

La raccolta sarà effettuata domani dalle ore 09:30 alle 12:30.

Sarà possibile consegnare i propri “doni” anche direttamente in Parrocchia presso la Sala San Francesco, accessibile da P.za S. Maria Vetere stesso giorno e orario.

Adesione “Famiglia Amica” in Caritas.