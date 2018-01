​Volo diretto per Mosca, la Federalberghi Bari-Bat: importante risultato per il turismo Russo

"Con il collegamento aereo diretto da Bari a Mosca, che sarà operato dalla compagnia russa S7 Airlines, la Federalberghi festeggia il primo importante risultato frutto di un lavoro constante che viene da lontano e che il vicepresidente di Aeroporti di Puglia Antonio Vasile, non a caso un albergatore, ha completato con caparbietà e tenacia.



Siamo stati sempre attenti allo sviluppo dei flussi turistici da e per la Russia. Oggi, più che mai, dopo i recenti avvenimenti epocali che hanno portato in Russia le reliquie di San Nicola, siamo consapevoli che Bari e l’intera Puglia possano veramente diventare l’hub cruciale per lo sviluppo del turismo russo sia religioso sia leisure.

Siamo convinti che dobbiamo preparare le basi tecnico-logistiche a quello che accadrà nei prossimi anni, quando il fenomeno del pellegrinaggio raggiungerà numeri di grande rilevanza, visto che San Nicola è il santo più venerato dai circa 350 milioni di ortodossi nel mondo.



La Federalberghi ha preparato le basi affinché, con il coinvolgimento di tutti i soggetti pugliesi (pubblici e privati) della filiera turistica, si attivi una sorta di cabina di regia che coordini tutte le iniziative a favore dello sviluppo e dell’accoglienza dei flussi del turismo russo.



Si tratta di attuare un vero e proprio piano strategico sul territorio barese, allargato alla Puglia intera, che dia precisi indirizzi alla ricettività alberghiera e non, al tempo libero, alla ristorazione, alla cultura, ai trasporti, ai tempi e ai luoghi della religiosità, allo shopping".