Oggi i Giovani di Croce Rossa doneranno sorrisi e "calze sospese" ai bimbi

Hanno raccolto alacremente, grazie al buon cuore degli andriesi e alla disponibilità degli esercenti dei supermercati Despar e Sia, dolciumi e caramelle, cioccolatini e marshmallow: oggi l'iniziativa dei Giovani di Croce Rossa Italiana, denominata "Calza sospesa", con il Patrocinio del Comune di Andria, raggiungerà il suo obiettivo di donare un sorriso e un momento di dolcezza ai bimbi che vivono nelle comunità educative, lontani dalle famiglie, nel giorno dell'Epifania.

A partire dalle ore 17, infatti, presso la sala Genius Loci in via Cavallotti, Befane speciali consegneranno le calze confezionate in questi giorni ai minori, che saranno anche coinvolti in giochi e attività di animazione.

Di due tipi saranno i sorrisi: dei bambini, prima di tutto, e di coloro che hanno donato, perché solo donando si può ricevere!