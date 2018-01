Nell’agosto del 2016, una delegazione dell’associazione “Insieme per l’Africa” si recava in Madagascar per inaugurare uno degli ultimi progetti portati a complimento dalla Onlus andriese: la costruzione di un college intitolato a Monsignor Di Donna. A far parte di quella delegazione c’era anche don Carmine Catalano, vice postulatore della causa di beatificazione di Di Donna, che accompagnò il gruppo, in uno degli ultimi giorni di permanenza nella “Terra Rossa”, presso la comunità di Miarinarivo dove tutt’oggi resiste, in cattive condizioni, la chiesa che mons. Di Donna fece costruire. A pochi giorni dalla 66esimo anniversario della morte di monsignor Giuseppe Di Donna, pubblichiamo queste foto esclusive che testimoniano la presenza della chiesa in Madagascar

«Tra le molteplici emozioni che il viaggio in Madagascar ha suscitato in me, ricordo in particolar modo, la visita all’unica chiesa edificata dal nostro Fra Giuseppe per ben due volte, perché fu incendiata e poi con grande determinazione la ricostruì – commenta don Carmine Catalano -.

Mi ha colpito l’abbandono e la desolazione della chiesa, una statua di S. Giuseppe regalata dalla famiglia Di Donna in pessime condizioni e lo stile semplice della chiesa, ad unica navata con campanile all’ingresso della suddetta.

Nelle ultime settimane del 2017 – prosegue don Carmine - un componente della famiglia, in occasione della morte di un nipote diretto del santo Vescovo, mi ha contattato per comunicare la triste notizia e per dirmi che c’è un piccolo lascito da dare per un’opera legata a Mons. Di Donna. Subito ho pensato alla chiesa di Miarinarivo (Madagascar).

Ho già contattato i padri trinitari in Madagascar e si sono attivati presso il Vescovo.

Ci sono buone speranze – conclude don Carmine - per un recupero di questa chiesa, memoria del lavoro di edificazione missionaria della Chiesa in Madagascar».