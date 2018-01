Essere proprietari di beni immobili significa anche mantenere una serie di obblighi in relazione al bene che si possiede.

Tra questi obblighi risulta il dovere di mantenere la proprietà in buono stato per evitare di creare disagi e pericoli alla salubrità dell’ambiente e alla sicurezza dell’area circostante.

In virtù di tale obbligo i proprietari quindi sono tenuti ad evitare situazioni che mettano a repentaglio la salute pubblica: la presenza negli stabili disabitati di animali a seguito della totale assenza di pulizia periodica degli stabili: gli evidenti stati di incuria, infatti, spesso sono terreno fertile per i piccioni che decidono di impossessarsi di alcune zone dei fabbricati o di topi che vi depositano le loro deiezioni.

Alla cattiva condizione igienico-sanitaria che mette a rischio la salute dei residenti del vicinato, va ad aggiungersi lo stato di pericolo dello stabile: una facciata mal tenuta facilita il rischio che piovano calcinacci. È quanto accaduto stamane nella centralissima via Principe Amedeo: il vento forte ha agevolato in distacco di calce secca e intonaco dal muro esterno di un’abitazione disabitata. Fortuna ha voluto che in quel momento non ci fossero pedoni in transito sul marciapiedi. Diversamente vi avremmo raccontato un’altra notizia di cronaca.

Un problema atavico, quello della cattiva gestione degli edifici disabitati e/o non curati che interessa un po’ tutte le zone della città. Maggior concentrazione degli stessi si ha nel centro storico: numerose sono le vie puntellate con impalcature per evitare il peggio.

Dagli uffici del Comando della Polizia Municipale, intanto, il comandante, dott. Riccardo Zingaro, ricorda a tutti i proprietari di immobili che è a loro carico la nomina di un tecnico che provveda alla messa in sicurezza dei luoghi. Il proprietario è obbligato dunque alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio ed è il diretto responsabile in caso di danni a cose e/o persone.

Il dott. Zingaro ci rivela che generalmente sono circa un paio le segnalazioni settimanali, effettuate al Comando di piazza Trieste e Treno, nei riguardi di stabili mal conservati disseminati in tutto il territorio cittadino.