Don Agresti e don Giannelli omaggeranno Papa Francesco con una bottiglia di olio evo andriese

Un omaggio che richiama il duro lavoro della nostra gente nelle nostre campagne: don Riccardo Agresti e don Vincenzo Giannelli omaggeranno Papa Francesco di una bottiglia di olio extravergine di oliva andriese mercoledì prossimo, durante l'Udienza del Santo Padre.

Da sempre impegnati per il riscatto degli emarginati e dei detenuti, i due sacerdoti porteranno uno dei frutti del progetto "Senza Sbarre" indirizzato al reinserimento in società degli ex detenuti e per coloro i quali devono ancora scontare la propria pena.

Dopo le celebrazioni, come di consueto, nelle carceri di Trani, sia maschile che femminile, alla presenza del Vescovo, il prossimo impegno di don Riccardo e don Vincenzo mira a testimoniare con un prodotto concreto e simbolico ciò che si può ottenere dando a tutti una possibilità di lavoro e reinserimento nella società.

Don Agresti e don Vito non saranno soli mercoledì prossimo in udienza in Vaticano e, dinnanzi a Papa Bergoglio con loro porteranno anche due detenuti, un ergastolano ed un uomo agli arresti domiciliari: «È questa la grande novità - spiega don Riccardo Agresti - Saranno i carcerati che insieme a noi porteranno il nostro "oro verde" dal Papa.