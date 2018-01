Lo Juventus club andriese devolve il ricavato della lotteria natalizia all'ass. Giorgia Lomuscio

Un ottimo riscontro per la tradizionale lotteria di solidarietà: lo Juventus club di Andria, infatti, ha devoluto l'intero ricavato (più di 1000 euro) in favore dell'Associazione Giorgia Lomuscio Tutto per Amore, che in seguito alla prematura scomparsa della piccola Giorgia, ha iniziato a sostenere i ricercatori dell'Ospedale Pediatrico "Meyer" di Firenze per la ricerca sul sarcoma di Ewing.

Ancora un gesto di solidarietà concreto, quello dello Juventus Club, che al posto della tradizionale festa sociale, darà, grazie al contributo degli associati, un significato al Natale sostenendo la ricerca di questa malattia ancora poco conosciuta: «L'associazione - dichiara Giuseppe Lomuscio, padre della piccola Giorgia - ringrazia lo Juventus Club per il gesto altruista che permetterà di aiutare la ricerca del sarcoma di Ewing. Iniziamo un anno all'insegna di tanti buoni propositi, sempre per raccogliere fondi e contribuire attivamente alla realizzazione ricerche e studi che possano evitare che altri bimbi, ragazzi e adulti debbano soccombere per questo terribile male. Il nostro motto rimane "Tutto per amore. Donando si riceve!"».

Lo Juventus club ha inoltre donato alla sezione andriese dell'Unitalsi un defibrillatore in memoria di Alberto Tesoro, socio del club e grande tifoso, scomparso poco meno di un anno fa.