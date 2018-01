Scompare all'età di 92 anni Pasquale Perina detto "Baffone" per i suoi unici e inequivocabili baffi. Alle spalle 80 anni di attività come casaro. È stato tra i promotori della mozzarella "made in Andria" e ha insegnato il mestiere a tanti imprenditori dei giorni nostri.

Il suo primo punto vendita fu aperto a Porta sant’Andrea. Pasquale Baffone è nato e vissuto nel quartiere Croci in zona Camaggio, un quartiere che egli ha amato: è stato tra i promotori di diversi eventi culturali e di spettacolo svoltisi nello stesso quartiere. Baffone è stato anche presidente del Barletta calcio negli anni '90.

Coniugato con Riccardina (deceduta circa 6 anni fa), padre di 8 figli e nonno di una 30ina di nipoti. In molti, in famiglia, continuano oggi l’attività di casaro da lui iniziata.

È stato un grande buongustaio e sulla tavola non mancavano mai aglio, cipolla e peperoncino, veri toccasana per la sua salute: mai un malanno e sempre in ottima forma. Un infarto improvviso, oggi, lo ha strappato ai suoi cari.



I funerali si terranno domani pomeriggio presso la chiesa Croci alle ore 15,30.