​Procede il 19 marzo il processo "Aimeri" davanti a tribunale di Trani

Procede il processo davanti al Tribunale di Trani per l’appalto dei rifiuti del Comune di Andria, che vede imputate otto persone accusate – a vario titolo – di aver cercato di favorire l’Aimeri di Rozzano nell’aggiudicazione del bando della raccolta “porta a porta”. Qualcosa non andò per il verso giusto e l’appalto venne aggiudicato alla Sangalli di Monza (a sua volta finita al centro di un’inchiesta della Procura di Monza su un giro di mazzette e appalti truccati dei rifiuti).



Dopo il proscioglimento deciso dal gup Angela Schiralli, il mese scorso, per il direttore tecnico dell’Ato Ba/1, Antonio Di Bari, rimangono da definire le posizioni di otto imputati, oltre che dell’ex assessore all’Ambiente del Comune di Andria, Francesco Lotito. Quest’ultimo – già condannato in primo grado dal Tribunale di Roma a sei anni per corruzione in relazione a una tangente per l’appalto aggiudicato a Sangalli - è a processo immediato per il filone “Aimeri” con le accuse di concussione e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e la sua posizione sarà definita a breve. Proseguirà il prossimo 19 marzo, invece, il processo per Maurizio Pizzolorusso e Antonio Domenico Berardino, rispettivamente dirigente e istruttore direttivo del servizio Ambiente del Comune di Andria; Giovanni Roggero, presidente e legale rappresentante dell'Aimeri; Giovanni Battista Pizzimbone, presidente e amministratore delegato di Biancamano spa (la controllante di Aimeri); Orazio Colimberti, capo aerea per il Sud Italia di Aimeri; Luca Venturin, direttore aerea operativa di Biancamano spa e Massimo Zurli, responsabile di gestione di Aimeri ad Andria; Francesco Sinisi, operatore ecologico andriese.

I primi sette rispondono tutti di turbata libertà del procedimento del contraente (in concorso con l'ex assessore Lotito) perché – secondo quanto contestato dalla Procura di Trani - “con promesse e collusioni ed altri mezzi fraudolenti turbavano il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando per l’appalto della durata settennale per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, il servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari per le città di Andria e Canosa di Puglia, indetto dal Consorzio Ato Rifiuti bacino Ba/1”. Sinisi, invece, è accusato di concussione (in concorso sempre con Lotito) per aver premuto su Aimeri perché gli affidasse indebitamente la mansione di caposquadra e assumesse il figlio e un'altra persona. Il 19 marzo saranno escussi due testi indicati dal pm Marcello Catalano, che rappresenta l’accusa nel processo dopo il trasferimento del collega Giuseppe Maralfa (che coordinò le indagini) alla Procura di Bari.