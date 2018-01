"The con delitto" alla scuola media "Salvemini"

Metti un freddo pomeriggio di dicembre, metti un bel teatro preparato per l’occasione, del buon the caldo e dei frollini adatti a riscaldare l’atmosfera, e metti un gruppo di docenti desiderosi di mettersi in gioco e di incontrare i genitori, degli eventuali futuri iscritti, in una veste alternativa…ecco, la magia è fatta! Lo scorso 15 dicembre, presso l’auditorium della Scuola Secondaria di primo grado, “Gaetano Salvemini”, i docenti del Comprensivo “Imbriani-Salvemini” hanno accolto i genitori dei ragazzi di 5^ elementare in un contesto molto originale: hanno, infatti, organizzato un the con delitto, ossia un divertente e interessante gioco di ruolo, durante il quale, sulla base di una sceneggiatura ispirata al racconto di Conan Doyle, “La fascia maculata”, i docenti hanno messo in scena la vicenda e dato inizio ad un gioco in cui i genitori, raccolti intorno a tavoli allietati da the e biscottini, e coadiuvati da docenti della scuola primaria e della scuola secondaria, hanno interrogato gli attori, analizzato i dettagli, conquistato indizi con delle prove ed infine, hanno tentato – peraltro con successo per molti – di ricostruire la vicenda.

L’evento ha visto la collaborazione dei docenti Arcieri Nico, Mezzina Rosaria, Colangelo Antonello, Tesse Mariangela, Suriano Ornella, Severino Ernesto, Mazzillo Anna, Di Venere Matteo e tanti altri, oltre che dell’educatore Pistillo Salvatore, i quali hanno pensato di accogliere i genitori in una maniera un po’ diversa: attraverso questa atmosfera calda, familiare, ludica si è fatto in modo di conoscere i genitori degli eventuali futuri iscritti, in maniera più ravvicinata, più amicale e ha mostrato il clima di affettuosa collaborazione fra i vari ordini di scuola, nonché la calorosa accoglienza e attenzione riservata ad alunni e famiglie. I genitori, infatti, hanno preso parte all’evento con entusiasmo e attiva collaborazione, giungendo, infine, ad avvicinarsi o, addirittura, a trovare la soluzione del caso.

I vincitori sono stati premiati con dei lavoretti manuali, preparati dagli stessi alunni della scuola, sotto la guida dei docenti Lorusso e Severino; gli altri si sono consolati con una buona fetta di panettone e con la promessa di un vicino proseguo: infatti, nell’appuntamento previsto per l’open day del 12 gennaio, potranno divertirsi come spettatori della commedia “Miseria e nobiltà”, messa in scena da alcuni alunni della scuola media Salvemini. E chissà… anche i docenti potrebbero avere in serbo altre sorprese, perché se – come diceva don Bosco – l’educazione è cosa di cuore, l’accoglienza è cosa d’allegria!