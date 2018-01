L’esigenza culturale nel nostro territorio sta diventando una vera e propria necessità. Abbattere i vecchi stereotipi che tutt’oggi rappresentano il perno su cui ruota la coevoluzione uomo-animale sta diventando inevitabile.

Molta gente, che sceglie di condividere la propria vita con un amico a quattro zampe, si trova a volte a dover gestire dinamiche sconosciute, dettate da un comportamento particolare del loro fedele amico che fuoriesce nel corso del tempo.

Comprendere il loro modo di comunicare è utile per conoscerli e rispettarli di più.

Domenica, 07 gennaio ’18, le associazioni Save a Dog Life Italia e Lega Nazionale per la Difesa del Cane sezione di Canosa, presentando un percorso formativo con una serie di incontri per tutto il 2018, hanno dato il benvenuto a volontari di canile, adottanti e a coloro che stanno decidendo di adottare un cane, al primo stage “Lettura del cane: personalità dei cani in canile” con la collaborazione dell’educatrice cinofila Flavia Pisciotta.

Scoprire e comprendere personalità, caratteri ed emozioni dei cani in canile al fine di aiutarli a vivere meglio in un contesto dove i livelli di stressi sono altissimi e conoscere come scegliere il cane idoneo a vivere in un determinato contesto dopo l’adozione, sono stati i temi principali di questo primo incontro.

Durante lo stage, sono stati osservati alcuni degli ospiti del Rifugio La Guardiola – Andria e, di loro, individuati personalità e carattere, alternati a momenti di socializzazione e ricreazione. Per tutti è stata un’esperienza bellissima e utile ai fini di avere le conoscenze basilari per il giusto approccio uomo-cane, nel rispetto di entrambi.

Gli incontri che seguiranno, completamente gratuiti, abbracceranno altre tematiche e saranno sempre rivolti a tutti coloro che scelgono di saperne di più sul loro fedele amico, a volontari e veterinari.

Ulteriori info sulle pagine fb #saveadoglife e #LegadelcaneCanosa o indirizzo mail saveadoglife@gmail.com