In Italia un minore su dieci vive in case fatiscenti e fredde

L’Italia è in campagna elettorale. Tutti i partiti e i politici, sono impegnati nel lancio di programmi e promesse, per il futuro di milioni di italiani.



L’Italia da diversi anni sta assumendo i tratti di un paese europeo sottosviluppato, causa di politiche economiche e sociali piuttosto bislacche e sciagurate.

Infatti alla vigilia del 2018, l’Organizzazione internazionale Save the Children che dal 1919 lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro un futuro sollecita un intervento straordinario per fronteggiare la grave situazione abitativa italiana che pregiudica la crescita di tanti bambini e adolescenti.

Più di un bambino su 10 (l’11,2%) in Italia sta affrontando l’inverno in condizioni di severo disagio abitativo e il 14,8% delle famiglie con bambini non riesce a riscaldare adeguatamente l’abitazione in cui vive.

Particolarmente preoccupante il dato relativo alle famiglie con bambini impossibilitate a riscaldare l’abitazione in modo sufficiente, che supera la media dell’Unione europea di oltre 6 punti percentuali e che, dal 2008, ha registrato un incremento del 28,7%.

È aumentato, inoltre, il numero delle esecuzioni di sfratto con forza pubblica - 35.336 nel 2016, con un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente - così come quello di richieste di esecuzione di sfratto (158.720), il 3% in più. Si stima che nel 70% delle famiglie soggette a sfratto siano presenti minori.

Raffaela Milano, Direttrice dei programmi Italia Europa di Save the Children commenta così: “In un paese dove la povertà minorile rappresenta una vera emergenza, tantissimi bambini vivono in alloggi fatiscenti, senza la possibilità di crescere in salute e sicurezza. I dati sul disagio abitativo, già così preoccupanti, sono sottostimati: tengono conto delle sole famiglie con residenza, escludendo quei nuclei con minori in emergenza abitativa che vivono, per esempio, in rifugi di fortuna. Sempre più spesso, al Nord come al Sud, nei quartieri più svantaggiati, ci troviamo a fronteggiare, con le associazioni e i servizi sociali territoriali, casi di emergenza abitativa che colpiscono i bambini, con conseguenze molto gravi per la loro salute, il percorso scolastico, la vita familiare. È indispensabile rafforzare gli strumenti di protezione per scongiurare il ripetersi di queste situazioni”.

Dati molto preoccupanti, che servirebbero alle Istituzioni di ogni rango e grado per garantire dignità e decoro alla popolazione italiana indigente. Il compito delle Istituzioni è provvedere urgentemente alla stesura di programmi sociali, affinché possano contenere il mostro della “povertà”. Prevenire il degrado e l’annientamento della ‘persona’ è la prerogativa di ogni Stato, per costruire una comunità inclusiva, che abbia tratti umani e solidali.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti:

www.savethechildren.it