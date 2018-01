Incidenti d'auto, nel 2016 ne sono stati denunciati "solo" 152. Ma il dato è realistico?

Una città, la nostra, con pochi incidenti, se non altro quelli "registrati": ci credereste? Eppure è ciò che rivela un'indagine del Sole 24 Ore con la mappa degli incidenti nel 2016 su base comunale. In questa classifica, Andria si colloca tra i comuni che virano sul "blu", dove cioè è stato rilevato un numero di incidenti ogni cento abitanti inferiore alla media nazionale.

Il dato preciso riporta 152 sinistri in totale, con una media di 0.15 ogni cento abitanti: eppure basta scorrere l'indice degli articoli del nostro giornale per rendersi conto che sono molti di più, in alcuni periodi quasi uno al giorno o poco meno. In effetti si parla delle sole constatazioni amichevoli, con il ricorso alle assicurazioni, ma è sotto gli occhi di tutti d'altro canto il limitato rispetto delle norme stradali degli automobilisti andriesi, che spesso sfocia in incidenti.

Partiamo dalle norme di sicurezza più elementari: quanti lettori indossano regolarmente la cintura di sicurezza? Quanti fanno sedere i bambini nei seggiolini deputati? Quanti rispettano le precedenze, usano la freccia di segnalazione, parcheggiano correttamente, mantengono i limiti di velocità imposti?

La lista sarebbe lunga, ma non vogliamo tediarvi: vogliamo però ricordare che il mancato rispetto delle regole danneggia soprattutto gli altri, prima che se stessi, a volte con conseguenze a cui non si può, purtroppo, rimediare. Meglio arrivare un paio di minuti più tardi, ma sani e salvi.