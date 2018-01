Oggi l'andriese Nicola Chieppa in tv, sarà concorrente di "Zero e Lode"

Un andriese in tv per concorrere a vincere un bel montepremi: stiamo parlando dell'ing. Nicola Chieppa, che oggi sarà uno dei concorrenti del gioco a premi in daytime su Rai1, in onda alle 14.00, intitolato "Zero e Lode" e condotto da Alessandro Greco.

Zero e lode! è un gioco televisivo in cui quattro coppie di concorrenti si sfidano rispondendo esattamente a delle domande di cultura generale, cercando di dare la risposta esatta meno ovvia, quella che nessuno (o quasi) ha saputo dare, la risposta c.d. Zero e lode!. I concorrenti devono affrontare un percorso composto da tre giochi, con l’eliminazione di una coppia di concorrenti al termine di ciascuno, e da un gioco finale, al quale partecipa la coppia vincitrice dei giochi precedenti che cercherà di aggiudicarsi in tutto o in parte il montepremi in palio. La tipologia di domande caratteristica di Zero e lode! prevede risposte appartenenti ad un insieme di elementi definito dalla domanda stessa, come, ad esempio, “Capitali europee”, “Vincitori del Festival di Sanremo” ecc.

Un'avventura entusiasmante e avvincente, in coppia, di cui Nicola Chieppa ricorda «l'emozione e la tensione di essere in tv»: nonostante non viva ad Andria, il nostro concittadino ha sempre la città d'origine nel cuore e ci tiene a fare bella figura nel programma.

L'ing. Chieppa avrà diversi ostacoli da superare, di cui però non vogliamo svelare l'esito: non resta che seguirlo su Rai1 questo pomeriggio e tifare per lui.