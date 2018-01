Scoprire tra sapori, odori, colori e ricetta come fare i biscotti di pasta frolla in modo creativo e divertente e, contemporaneamente, imparare a lavorare insieme, adulti e piccini in un clima inclusivo e rilassato: è questo l'obiettivo del progetto “Siamo tutti grandi artisti”, avviato ieri con le classi dell’infanzia e primaria del Circolo Didattico "A. Rosmini" nel plesso P. Borsellino, a seguire nei giorni calendarizzati nel plesso Falcone e nei vari plessi della scuola dell’infanzia.

Parola chiave: inclusione, ma quella vera, quella grazie alla quale bambini, guidati dall’esperto pasticcere Damiano Lorusso, con diverse abilità giocano con la pasta frolla, ridono, scherzano, si divertono e imparano a confrontarsi, appunto, con la diversità e ad accoglierla.

Il laboratorio di pasticceria rappresenta un'importante attività formativa per offrire a tutti gli alunni l'opportunità di soddisfare una grande varietà di abilità da quelle percettive, motorie (manipolare, sbattere, impastare) ad intellettive, cognitive, scientifiche (problemi di pesi e misure, tempi di cottura, trasformazione delle sostanze per effetto del calore). Il tutto per apprendere il vero segreto della cucina e della vita: “il lavoro di gruppo”…e forse scoprire una passione ed un talento da sviluppare nella vita.



Presente ieri l'Assessore alla Pubblica Istruzione, Paola Albo, che ha assaggiato i primi biscotti prodotti dai piccoli chef: «É sempre entusiasmante partecipare ed essere coinvolta, specie in una iniziativa lodevole come questa. Ben vengano tutti i progetti che mirano a creare un clima inclusivo e didatticamente efficace nelle nostre scuole».

Entusiasta la Funzione Strumentale dell’inclusione ins. Angela Lombardi che, in collaborazione con il Preside Prof. Donato Musci, ha ribadito «l’importanza dell’approccio collaborativo e cooperativo sia degli alunni che delle docenti in un setting pedagogico in cui prevale l’attenzione al rispetto delle differenze di tutti, al saper stare insieme, al condividere spazi e materiali in una logica di lavoro di squadra».