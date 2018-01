Chiusa al traffico veicolare la s.p. Andria-Bisceglie dal 15 gennaio al 15 marzo

Una tegola, speriamo temporanea, sulle teste dei pendolari che quotidianamente viaggiano, soprattutto in direzione delle città costiere: dal 15 gennaio al 15 marzo 2018, per motivi tecnici legati alle fasi di esecuzione dei lavori di completamento, ammodernamento e manutenzione del piano viabile oltre alla sistemazione delle relative pertinenze comprese dal km. 1+137 al km. 3+650 della S.P. n. 33 ex 13 Andria Bisceglie, con Ordinanza Dirigenziale n. 01/2018 al fine di assicurare la sicurezza degli utenti automobilisti, delle maestranze e del cantiere, è stata disposta l'interdizione totale al traffico stradale del tratto stradale compreso tra il km. 2+170 (sezione 81 prog. Esec.) e il km. 2+220 (sezione 83 prog. esec.) in corrispondenza dell'opera d'arte sezione 82 e la conseguente chiusura al traffico stradale dell'intero tratto interessato dai lavori compresi tra il km. 1+137 e il km. 3+650 ad eccezione dei frontisti, dei mezzi dell'Amministrazione Provinciale, dei mezzi di soccorso e delle Forze dell'Ordine, dei mezzi e uomini coinvolti nell'esecuzione dei lavori di che trattasi, con l'obbligo della limitazione di velocità a 30 km/orari.

Pertanto gli utenti interessati al transito della viabilità in oggetto, nelle more dell'esecuzione dei necessari lavori, potranno usufruire di un percorso alternativo garantito dalle seguenti arterie stradali: S.S. 16 bis, S.P. 1 (ex S.P. 130), Andria-Trani, S.P. 12 ( ex S.P. 238), S.P. 27 (ex S.P. 168) e tangenziale di Andria, così come individuato e dettagliato dall'elaborato grafico allegato all'Ordinanza pubblicata all'albo pretorio della Provincia di Barletta-Andria-Trani.