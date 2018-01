Avevamo dato notizia questa mattina della consegna di una maglia della Fidelis Andria a Papa Francesco durante l'udienza del mercoledì: non è il solo prodotto dell'orgoglio andriese ad aver compiuto un bel viaggio.

Questa mattina, infatti, come da noi anticipato, anche una bella bottiglia di ottimo olio extravergine di oliva è stata depositata amorevolmente tra le mani del Pontefice: si tratta del prodotto della prima annata delle olive raccolte nei terreni della Masseria San Vittore, coltivati nell'ambito del progetto "Senza sbarre", che mira al reinserimento degli ex detenuti ma anche ad un carcere alternativo per chi deve contare la restante parte della pena.

Artefici della preziosa consegna sono stati don Riccardo Agresti e don Vincenzo Giannelli, già da tempo impegnati sul fronte del recupero degli ultimi della nostra società: «Il nostro dono - hanno commentato i due sacerdoti - è simbolico e significativo: vuole infatti dimostrare che con il duro lavoro, se qualcuno dà una possibilità anche a persone emarginate dalla società, si può riconquistare una dignità sociale». Don Agresti e don Giannelli non erano soli oggi dinanzi a Papa Bergoglio, hanno portato infatti con loro anche due detenuti, un ergastolano ed un uomo agli arresti domiciliari: «È questa la grande novità - hanno spiegato -. I carcerati che insieme a noi hanno portato il nostro "oro verde" dal Papa hanno contribuito attivamente al progetto».

«È un simbolo di riscatto per tutti coloro che stanno vivendo l’esperienza del carcere» commenta incredulo Vincenzo Sgarra dopo aver regalato personalmente l'olio di prima annata delle olive raccolte nei terreni della masseria San Vittore, che lui stesso ha contribuito a coltivare. Vincenzo, condannato all’ergastolo, per la prima volta è stato libero di muoversi dopo 35 anni di detenzione. Con lui anche Mauro Lamorte, che sta scontando una pena e che sottolinea l'importanza e la centralità delle parrocchie: «Ci hanno dato fiducia, ci hanno aiutato concretamente a riscoprire la speranza, la bellezza della vita, il senso del lavoro e sì, anche l’onestà».



La bella notizia è giunta anche sulle pagine dell'Osservatore Romano. Una ulteriore attestazione di merito alla bontà del progetto.

Già durante l'estate scorsa, i sacerdoti erano stati in Vaticano per incontrare Francesco e presentargli la "Partità della Solidarietà", finalizzata proprio a sostenere il progetto "Senza sbarre", ricevendo dal Papa l'incoraggiamento a proseguire l'opera, che riscuote la sua piena approvazione. Continua dunque il lavoro intenso e impegnativo per avverare il sogno: alleviare la sofferenza di coloro che sono emarginati e dare loro la possibilità di un riscatto dignitoso.