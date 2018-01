Porte aperte alla scuola "Vaccina"

Per poter consentire agli alunni delle classi quinte delle scuole primarie e alle loro famiglie di conoscere l’offerta formativa della Scuola Secondaria di primo grado “Vaccina", di visitarne gli ambienti e di confrontarsi con coloro che vivono questa scuola ogni giorno (alunni, docenti e personale tutto), la dirigente Francesca Attimonelli e tutta la comunità scolastica sono lieti di invitare tutti gli interessati a recarsi a scuola domenica 14 gennaio dalle 10,30 alle 13,00 e venerdì 19 gennaio dalle 16,30 alle 19,00 per partecipare ai laboratori disciplinari ed interdisciplinari organizzati dai docenti e dagli alunni attualmente frequentanti.

La scuola è dotata di diversi laboratori (artistico, informatico, linguistico) oltre che di palestra coperta e scoperta.

Di recente è stato allestito un ambiente per gli atelier creativi e sono in corso di attuazione progetti rivolti agli alunni e finanziati con i fondi PON FSE per attività linguistiche, logico-scientifiche, artistiche, musicali, sportive e teatrali.