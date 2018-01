La formazione dei catechisti, al via i percorsi promossi dall'ufficio catechistico diocesano

A partire da questo mese di gennaio prendono avvio i vari percorsi formativi programmati, per tutti gli operatori pastorali, dall'ufficio catechistico diocesano. Essi sono finalizzati a promuovere una formazione che renda i catechisti sempre più capaci di svolgere adeguatamente il compito a cui sono chiamati. La formazione va pensata in primo luogo come percorso di maturazione personale, di crescita della fede affinché chi evangelizza faccia sempre più di Gesù Cristo il "centro" della propria vita secondo quanto auspicato dal nostro Vescovo nella lettera pastorale dal titolo "Partiamo dal Centro". "Vi esorto, carissimi fratelli e sorelle di Andria - scrive Mons. Mansi - a riscoprire questo centro, il Cristo benedetto, come il primo e più grande amore della nostra vita".

É necessario, inoltre, pensare alla formazione del catechista tenendo presente che il compito che è chiamato a esercitare non è fine a se stesso ma per l'altro e il suo bene.

Da qui le tre proposte dell'ufficio catechistico diocesano: un percorso di catechesi con l'arte "AnnunciARTI" (dal 15 gennaio al 5 febbraio), la X Settimana Biblica Diocesana (dal 19 al 25 febbraio) e il corso di secondo livello di sensibilizzazione per la cura pastorale delle persone sorde (dall'11 aprile al 16 maggio).

Il percorso di catechesi con l'arte prevede tre incontri itineranti nelle città della diocesi ed è finalizzato a porre i catechisti nelle condizioni di apprendere il linguaggio artistico che è linguaggio inclusivo capace di nutrire ogni persona sensibile e desiderosa di mettersi alla ricerca di Dio. Una Chiesa che evangelizza è una Chiesa impegnata a raggiungere tutti e in grado di utilizzare linguaggi nuovi e idonei per annunciare il Vangelo soprattutto ai lontani.

Il primo dei tre incontri si terrà lunedì 15 gennaio alle ore 19.00 presso la parrocchia SS. Annunziata in Andria. Interverrà la prof. Margherita Pasquale, docente di Arte Sacra presso la Facoltà Teologica Pugliese che, valorizzando alcune delle tante opere d'arte presenti in diocesi, si soffermerà sul mistero Pasquale di Cristo, centro e culmine della vita della Chiesa.

Ecco il calendario dei tre incontri:

15 gennaio 2018 ore 19.00: "Il Mistero Pasquale nei Sacramenti della Chiesa" - Parrocchia "SS. Annunziata", Andria;

29 gennaio 2018 ore 19.00: "Il Sacramento del Battesimo" - Parrocchia "San Sabino", Canosa;

5 febbraio 2018 ore 19.00: "Il Sacramento dell'Eucarestia" - Parrocchia "San Michele Arcangelo", Minervino Murge.