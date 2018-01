A Castel del Monte, da aprile 2017 e sino all’8 gennaio scorso, c’è stata la mostra di Nino Longobardi intitolata “Apparenze”, curata da Achille Bonito Oliva. Ciò che ha caratterizzato le venti opere, collocate in diverse stanze del maniero federiciano, era la morte che, connessa con l’aspetto leggendario del Castel del Monte, conduce a porsi alcune domande e a riflettere su ciò che è stato. Un altro elemento di connessione tra le due “opere” è l’umanesimo, anticipato da Federico II, che trova persistenza nell’installazione di Longobardi.

L’idea della morte, in tutta la mostra, è affrontata in maniera ironica, quasi a voler capovolgere quegli accostamenti che sono propri nel sentire comune, dove, il teschio non rappresenta la fine di un qualcosa, ma soltanto una tappa di tante altre che seguiranno.

Tutto ciò si percepisce già dalle prime opere, tra cui spicca un grande Cristo adagiato nel cortile interno di Castel del Monte (Foto 1). Non la solita statua, ma un corpo bianco e incompleto, con gli arti sostituiti da dei “filamenti” di ferro, quasi a creare una connessione del dolore tra il luogo e i visitatori.

Proseguendo, si trova il “Gute Schlafen Federico” (Foto 2) posizionato nella stanza in cui si dice abbia dormito Federico II. Infatti, si tratta di un letto mai disfatto che poggia su tutta una serie di elementi che potrebbero essere considerati avanzi di bottega o segni e simboli legati alla storia dell’imperatore.

Un’altra installazione riguarda un’opera dedicata alla sequenza di Fibonacci, (Foto 3 e 4) connessa allo svuotamento del corpo, dove, gli estremi dello stesso, si “sommano”, dando origine a qualcosa di nuovo.

Di seguito, un teschio con una tromba nell’orecchio (Foto 5), a voler simboleggiare la tromba di Eustacchio, e tante altre installazioni che avevano un unico scopo, così come ha dichiarato il curatore della mostra, cioè: “la morte torna in vita attraverso una rappresentazione che sdrammatizza il referto definitivo della scomparsa e ipotizza invece un suo riscatto mediante la sorpresa d'innesti sorprendenti e carichi d'ironia”.

La morte non ha solo caratterizzato l’esposizione interna a Castel del Monte, ma anche quella esterna con l’installazione di un piccolo ecomostro (Foto 6) ai piedi del maniero, sul quale aleggiano leggende e misteri, abbandonato da anni e per il quale la comunità spende soldi pubblici per riparazioni derivanti da atti di vandalismo. Stiamo parlando dell'infopoint.

Insomma, almeno questa volta, si è riusciti a connettere con un filo di coerenza ciò che veniva esposto internamente e quello che è fuori il castello.