Cambio alla dirigenza del Settore Finanziario: arriva la dott.ssa Vincenza Fornelli

Non c'è pace per il settore finanziario del Comune di Andria che cambia nuovamente il suo dirigente. Prende la guida del VI Settore, la dott.ssa Vincenza Fornelli che sostituirà la dott.ssa Valentina Guglielmo, la stessa chenel mese di novembre 2017 inviava una lettera al Sindaco in cui rimarcava la triste situazione finanziaria in cui versa l’Ente.

La dott.ssa Fornelli, 43enne andriese con una laurea in Giurisprudenza, resterà presso il Comune di Andria sino al 10 gennaio 2019, essendo risultata idonea al termine della procedura pubblica svoltasi nel mese di dicembre 2017. La stessa collabora ha esperienza con l'ente Provincia BAT in qualità di Istruttore Direttivo Amministrativo.