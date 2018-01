Piano Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2017-2019: avviso pubblico per contributi ed osservazioni

Di seguito pubblichiamo il testo della nota con la quale il Responsabile della Trasparenza e Corruzione invita gli interessati a formulare proposte e osservazioni sul Piano in cui al titolo.

Ai sensi dell’art.1, comma 8, della legge 190/2012, il Comune di Andria è tenuto ad adottare entro il 31 gennaio p.v. il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2017-2019, documento di natura programmatica e di definizione della strategia di prevenzione della corruzione all’interno dell’Ente.

In applicazione delle previsioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell’ANAC n.72 dell’11/09/2013, successivamente integrato con determinazione n.12 del 28/10/2015 e rivisitato con il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e 2017 – l’Ente, nella fase dì aggiornamento del Piano intende realizzare una forma di consultazione, coinvolgendo i cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi.

Pertanto, si invitano gli interessati a presentare eventuali proposte e/o osservazioni al Piano Triennale di Prevenzione di Corruzione e della trasparenza 2017-2019 – approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 31/01/2017 – delle quali l’Ente potrà tener conto ai fini della elaborazione del nuovo documento.

Al tal fine, per consentire apporti mirati, si rende noto che il testo del suddetto Piano è in consultazione sul portale del Comune di Andria, nella sezione “Amministrazione Trasparente’ sottosezione “Archivio Ammistrazione Trasparente fino al 20/03/2017”, “sottosezione Disposizioni Generali” – “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”.

Ritenendo che la collaborazione di soggetti esterni all’Amministrazione, sia un utile strumento per la predisposizione di un documento condiviso ed efficace, si invitano, tutti i soggetti cui il presente avviso è rivolto a voler trasmettere – entro e non oltre il giorno 20 gennaio p.v. – al seguente indirizzo di posta elettronica: segretario@cert.comune.andria.bt.it o in alternativa all’indirizzo di posta semplice: g.borgia@comune.andria.bt.it il proprio contributo propositivo in merito ai contenuti del piano anticorruzione.

Si ricorda che l’avviso pubblico relativo alla presentazione di contributi ed osservazioni sull’“Aggiornamento del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019 del Comune di Andria” è pubblicato sul sito istituzionale www.comune.andria.bt.it , Albo Pretorio – Avvisi vari.