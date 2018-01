In fase di ultimazione i lavori di sistemazione sulla strada comunale esterna n. 18, meglio conosciuta con il nome di "tratturo Belvedere".

Un intervento resosi necessario per via della quasi impraticabilità di attraversamento da parte dei veicoli, per la maggior parte, mezzi agricoli e autovetture di lavoratori che raggiungono i propri appezzamenti agricoli.



L'intervento, su disposizione del settore Manutenzione del Comune di Andria, è a cura del personale della Multiservice che sta eseguendo nello specifico la colmatura delle buche esistenti sulla strada di campagna con il riversamento di materiale misto stabilizzato.