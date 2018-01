Elezioni politiche, priorità a studenti e disoccupati come scrutatori

Proprio questa mattina avevamo sollecitato l'adozione, anche per quest'anno, di un regolamento nella nomina degli scrutatori che prevedesse agevolazioni per studenti e disoccupati.

Ebbene, la prima delibera di Giunta comunale del 2018, pubblicata oggi all'Albo pretorio, ha recepito le indicazioni già adottate, appunto, per gli anni passati e ha dato indirizzo alla commissione elettorale perché «nella definizione dei criteri per la nomina degli scrutatori proceda alla designazione degli stessi tra gli iscritti all’albo generale degli scrutatori che esprimano la propria disponibilità e che siano disoccupati o inoccupati iscritti all’ufficio di collocamento, o studenti iscritti a scuole d’istruzione secondaria o università, precisando che nel caso in cui il numero di coloro che dichiarino di essere in possesso di tali requisiti risulti insufficiente a ricoprire tutti i posti disponibili, si effettuerà il sorteggio per i posti vacanti tra tutti gli iscritti all’Albo».

Spazio dunque a giovani e disoccupati per le prossime elezioni del 4 marzo, in modo che il compenso possa aiutare chi ha bisogno.