Vento forte, l'allerta della protezione civile regionale

Forti correnti in quota di provenienza nord-atlantica interessano gran parte delle Regioni italiane, apportando un deciso rinforzo della ventilazione nei bassi strati dai quadranti occidentali. L'intensa ventilazione causa anche un deciso aumento del moto ondoso su tutti i bacini, specie quelli occidentali e meridionali con forti mareggiate lungo le coste esposte.

Dalla mattina di domani in Puglia sono previsti venti di burrasca o burrasca forte a prevalente componente meridionale, con forti mareggiate lungo le coste esposte.

Per quanto esposto il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha emesso un Avviso di condizioni meteorologiche avverse e il Centro Funzionale Decentrato ha valutato, dalle ore 03:00 del17/01/2018 per le successive 18-24 ore, ALLERTA GIALLA per venti su tutto il territorio regionale.

La Sezione Protezione Civile, che seguirà l'evolversi della situazione, invita a consultare gli aggiornamenti pubblicati sul sito, la tabella degli scenari, per una corretta comprensione degli effetti al suolo attesi per ciascun livello di allerta previsto, e ad attenersi alle raccomandazioni fornite nelle norme di autoprotezione consultabili sul sito della protezione civile regionale.