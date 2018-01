Elezioni politiche, ecco i moduli e le istruzioni per candidarsi come scrutatori

Come stabilito dalla Giunta Comunale con un proprio indirizzo, la Commissione Elettorale, in occasione delle elezioni politiche del 04/03/2018, intende conferire una priorità nella nomina degli scrutatori a coloro che siano disoccupati o inoccupati iscritti presso il Centro Territoriale per l’Impiego o Studenti iscritti a Scuole di Istruzione Superiore o Università, purché disoccupati o inoccupati iscritti presso il Centro Territoriale per l’Impiego, a condizione che siano regolarmente iscritti nell’Albo degli Scrutatori approvato nel mese di Gennaio 2018.

Il requisito della disoccupazione, inoccupazione, dimostrato attraverso l’iscrizione presso il Centro Territoriale per l’Impiego, dovrà essere posseduto alla data di presentazione della domanda che deve essere compilata come da modulo allegato al presente avviso e disponibile presso l’Ufficio Elettorale o scaricabile del sito web del Comune (http://www.comune.andria.bt.it) .

La domanda, redatta in carta semplice e firmata dall’interessato, a pena di esclusione, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29 gennaio 2018, con le seguenti modalità:

1. direttamente tramite consegna esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Andria, sito al piano terra di P.zza Umberto I°, entro la data di scadenza dell’avviso, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30. Nell’ultimo giorno utile come sopra indicato, l’orario di scadenza per la presentazione della domanda all’Ufficio protocollo è fissato per le ore 12.00;

2. a mezzo servizio postale con raccomandata A/R da far pervenire alla presente Amministrazione, a cura e responsabilità del diretto interessato, entro e non oltre le ore 12,00 della suddetta data di scadenza del 29 gennaio 2018, indirizzata alla Commissione Elettorale del Comune di Andria (BT), da recapitare all’indirizzo di P.zza Umberto I°, recando a tergo della busta l’indicazione: “Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per la nomina a scrutatore”;

3. a mezzo posta elettronica certificata personale (PEC) al seguente indirizzo: ufficioelettorale@cert.comune.andria.bt.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno di scadenza dell’avviso (29 gennaio 2018). In tal caso nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente dizione “Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per la nomina a scrutatore”;

Alla domanda dovrà essere allegata a pena di esclusione, copia del documento di identità in corso di validità dall’istante.

In allegato moduli scaricabili del bando e della domanda per la disponibilità alla nomina di scrutatore per le elezioni politiche del 04/03/2018.

17-01-2018_disponibilita-scrutatori-politiche-2018

17-01-2018_avvisopubblico-politiche2018