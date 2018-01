La “Vittorio Em. III-Dante Alighieri” apre le porte a studenti e genitori per sportelli informativi

Una formazione a 360° con l’aiuto di tutta la comunità educante: è questa la mission della scuola “Vittorio Emanuele III-Dante Alighieri”, che apre le porte ai futuri studenti e ai loro genitori.

In occasione delle iscrizioni per il prossimo a.s. 2017/18, infatti, la Dirigente Scolastica, i docenti e tutto il personale scolastico invitano gli interessati alle iniziative promosse per far conoscere attività, progetti e laboratori della scuola.

Il 19 e 27 gennaio presso la sede “Vittorio Emanuele III” e il 20 gennaio presso il plesso “Dante Alighieri” saranno attivati sportelli informativi dalle 10.15 alle 12.15 in cui la Dirigente e i docenti incontreranno i genitori per condividere informazioni e iniziare a conoscersi in vista delle iscrizioni per l’a.s. 2018/19. Genitori e alunni potranno assistere a laboratori e lezioni dal vivo di allievi e docenti: per quanto riguarda l’offerta formativa, si conferma per il prossimo anno scolastico la particolare attenzione alle discipline musicali, con l’attivazione di corsi pomeridiani di strumento e del coro stabile della scuola; inoltre sarà richiesta l’attivazione di un corso con la lingua spagnola come seconda lingua comunitaria, oltre all’inglese, e di due “classi digitali” (una nella sezione a tempo prolungato), dove la didattica tradizionale sarà affiancata da sofisticati strumenti digitali, usati a seconda delle esigenze didattiche per ottimizzare il coinvolgimento e l’apprendimento dei ragazzi, nel rispetto delle singolarità, al fine di ottenere il massimo dall’apprendimento collaborativo.

Infine, si conferma la decisione di mantenere anche per il prossimo a.s. la cosiddetta “settimana lunga”, che prevede 5 ore di lezione dal lunedì al sabato.

Per effettuare le iscrizioni presso la scuola, le famiglie potranno rivolgersi agli Uffici di segreteria della sede centrale “Vittorio Emanuele III” in piazza Trieste e Trento, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (il martedì e giovedì dalle 14.30 alle ore 17.00), dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018.