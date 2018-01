Gattoboy è il personaggio artistico che ha animato l’evento inclusivo “Siamo tutti grandi artisti” della scuola dell’infanzia A. Rosmini di via Bari.

Il supereroe ha trascinato in un’avventura emozionante i piccoli pasticceri, primi attori in grembiule da cucina e cappello da cuoco. Un laboratorio dove ognuno vive l’arte sviluppando la creatività, dove ci si rende consapevoli delle proprie capacità manuali ed artistiche e dove si possa imparare l’armonia delle forme e dei colori in un’attività che vede come protagonista la pasta frolla per la realizzazione di biscotti decorati con la pasta di zucchero.

I bambini si sono divertiti a mescolare, impastare e stendere, hanno avuto il piacere di preparare e gustare i biscotti in compagnia di amici, aspetto importante che l'evento ha favorito per lo sviluppo della socialità.

Gli interventi dell’esperto pasticcere Damiano Lorusso e dei docenti hanno sollecitato i bambini a riflettere sulle operazioni semplici, stimolando l’osservazione diretta degli ingredienti utilizzati, attraverso la manipolazione che è una delle attività più divertenti, favorendo nel contempo consapevolezza e fiducia nelle proprie capacità.

Si è voluto dare spazio non solo all’esperienza cinestetica che si rivela primordiale a questa età, ma soprattutto alla componente affettivo-relazionale, quale ingrediente principale che incide sui processi di apprendimento e sul benessere degli allievi.

Emozionata l’insegnante Rosa Angela Lombardi, Funzione Strumentale dell’inclusione la quale ringrazia il preside Dott. Donato Musci per aver creduto nell’iniziativa e le docenti specializzate e curricolari per aver collaborato a rendere questo giorno “speciale” per tutti.