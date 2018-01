Orientamento consapevole al mondo del lavoro, domani un incontro all'IISS "Carafa"

«Orientare significa porre l’individuo in grado di prendere coscienza di sé e di progredire, con i suoi studi e la sua professione, in relazione alle mutevoli esigenze della vita, con il duplice scopo di contribuire al progresso della società e di raggiungere il pieno sviluppo della persona umana». Congresso dell’Unesco del 1970

Gli studenti, soprattutto a partire dal termine della scuola di primo grado, sono continuamente chiamati ad effettuare scelte che influenzano, e a volte condizionano il proprio futuro lavorativo e il proprio vissuto personale. Un corretto percorso di scelta deve essere supportato da un lato dall’analisi delle proprie attitudini, dei propri punti di forza e debolezza, delle proprie motivazioni, e dall’altro dalle opportunità offerte dall’ambiente circostante, nella piena consapevolezza degli impegni e dell’investimento personale e professionale che ogni scelta comporta.

Consapevole dell’importanza di un orientamento efficace come strumento fondamentale per il successo formativo, l’IISS “Ettore Carafa” ha organizzato venerdì 19 gennaio 2018 alle ore 16 un incontro presso la propria sede in via Bisceglie ad Andria, per genitori e studenti interessati, e finalizzato a illustrare le caratteristiche dei propri indirizzi di studio e le prospettive occupazionali.

All’incontro parteciperanno esperti del settore: il dott. Vincenzo Suriano, commercialista e consulente aziendale, che interverrà illustrando le competenze richieste dalle aziende in materia di gestione amministrativa, gestione del personale, adempimenti fiscali, finanza aziendale; il dott. Savino Muraglia dell’Antico Frantoio Muraglia, che illustrerà l’importanza dell’internazionalizzazione d’impresa e le competenze richieste all’export manager, l’Ing. Barile funzionario informatico che illustrerà il ruolo delle applicazioni informatiche per imprese ed enti pubblici e le richieste occupazionali correlate.

La partecipazione all’incontro è aperta a tutti gli interessati.