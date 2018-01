Fornitura giornali al Comune di Andria: al via l'indagine di mercato

È ferma al 18 ottobre 2017 la rassegna stampa del Comune di Andria e dopo circa due mesi di assenza (ingiustificata) il Comune di Andria indice una indagine di mercato al fine di ottenere la migliore offerta per la fornitura giornaliera, per l’anno 2018, dei seguenti quotidiani occorrenti per la redazione quotidiana, appunto, della rassegna stampa e per le esigenze informative del Sindaco: Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, La Gazzetta del Mezzogiorno, Il Giornale

L'offerta non dovrà comprendere eventuali inserti e supplementi che comportano costi aggiuntivi ed i quotidiani succitati dovranno essere consegnati, giornalmente, presso l’Ufficio Stampa del Comune di Andria,sito a piano terra di Palazzo di Città – Piazza Umberto I, entro le ore 7,30 dal Lunedì al Sabato.

Le ditte dovranno manifestare il loro interesse alla presente indagine e consegnare la propria offerta contenuta in busta chiusa sigillata avente la scritta, sul frontespizio,“Fornitura di quotidiani per l’Ufficio Gabinetto del Sindaco e per l’Ufficio Stampa del Comune di Andria-Indagine di mercato-Contiene offerta”.

Le buste dovranno essere consegnate presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Andria – Palazzo di Città – Piazza Umberto I, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24 gennaio 2018.

Per eventuali informazioni rivolgersi direttamente all' Ufficio Stampa (tel. 0883 290313- stampa@comune.andria.bt.it).