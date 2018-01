Il I° I. C. "Don Bosco-Manzoni" di Andria ha organizzato, presso i propri plessi, l'Open Week e l'Open Day: appuntamenti di apertura al territorio e presentazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) d'Istituto.

Nei giorni 9-10-11-12 gennaio, la scuola primaria "Don Bosco" ha visto la partecipazione entusiasta e attiva dei piccoli cinquenni accompagnati dai loro genitori ai diversi laboratori organizzati dagli alunni delle classi quinte con i loro insegnanti. Sabato 13 gennaio a dare il via all'Open Day, invece, sono stati alcuni alunni della Scuola Primaria tutors dei cinquenni della Scuola dell'Infanzia che, nell'auditorium "Paola Chicco" del plesso Manzoni, si sono esibiti con il Coro d'Istituto, e una esibizione di giochi motorio-linguistici nell'ambito dei progetti "CANTI…NUITA'" e "LET'S GO". Grande e coinvolgente è stata la partecipazione degli alunni e dei genitori ai quali è stato anche illustrato, in maniera approfondita dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Diviccaro, il PTOF della Scuola dell'Infanzia e Primaria d'Istituto. Domenica 14 gennaio è stata la volta degli studenti della Scuola Secondaria di I grado "Manzoni" che hanno mostrato gli ambienti e hanno dato un saggio delle attività svolte durante l'anno a conclusione della presentazione dell'Offerta Formativa, sempre a cura della Dirigente prof.ssa Rosanna Diviccaro. La Dirigente ha socializzato la mission dell'Istituto, l'organizzazione didattica, le strutture e gli strumenti che docenti e alunni utilizzano, le attività e i Progetti di Arricchimento e/o Ampliamento dell'O. F., le convenzioni con le Scuole Secondarie di II grado.



Poi alcuni alunni stewards hanno accompagnato i genitori a visitare le aule e i laboratori della scuola: al loro interno gli studenti hanno mostrato,con padronanza e competenza, quanto quotidianamente realizzano anche attraverso l'utilizzo dei computers, degli attrezzi scientifici e degli strumenti musicali di cui l'Istituto ha una vasta e varia dotazione. Inoltre è doveroso sottolineare che la Scuola Manzoni, pur non essendo un istituto ad indirizzo musicale, attiva ogni anno numerosi progetti rivolti agli alunni per l'acquisizione di competenze e abilità in campo musicale e nello specifico realizza corsi di chitarra, pianoforte e altri strumenti.



In questi giorni la scuola è impegnata a dare supporto alle famiglie per le iscrizioni dei propri figli. Per facilitare le stesse, sono stati predisposti tre "Info Point", uno in ogni plesso dell'Istituto, attrezzati per accogliere, dare informazioni e procedere alle iscrizioni, il tutto secondo la seguente organizzazione:



Scuola Primaria "Don Bosco" - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 10.00;

Scuola Primaria "Rodari" - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 10.00;

Scuola Sec. I gr. "Manzoni" - dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.